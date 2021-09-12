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Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu!

Derbinin VAR’ı açıklandı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi karşılaşmanın VAR'ı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, zorlu müsabakada VAR koltuğunda Cüneyt Çakır oturacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS GS spor haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmanın VAR'ı da açıklandı.

Trabzonspor - Galatasaray derbisinin VAR'ı Cüneyt Çakır oldu. AVAR'da ise Mert Güzenge ile Bahattin Duran yer alacak.

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