Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş'ın, Altay'a puan kaybetmesiyle birlikte bordo-mavililer Akdeniz ekibini mağlup edip liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencileriyle sık sık konuşuyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

İlk 6 haftada 14 puan toplayan Trabzonspor, son yılların en iyi Süper Lig başlangıcına imza atarken, şimdi gözler yarınki Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Perşembe günü Konyaspor karşısına liderlik hedefi ile çıkan Karadeniz devi, 44. saniyede öne de geçmişti. Ancak 8. dakikada Vitor Hugo'nun kırmızı kart görmesi ile planları bozulmuş ve 2-1 geriye düşmüştü. Ancak pes etmemiş ve zorlu deplasmandan bir puanla ayrılmış, averajla ezeli rakibi Beşiktaş'ın arkasında kalmıştı. Ancak Kartal'ın İzmir'de Altay'a yenilmesi ile yeni bir fırsatın kapıları ardına kadar açılmış oldu. Karadeniz devi bu kez fırsatı kaçırmak istemiyor.

MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREK

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı, liderlik için gerekeni yapacaklarını dile getiriyor. Futbolcularını, "Yoğun fikstüre girdik. Bu periyotta iyi sonuç almak önemli. 'Rakiplerimiz takılacaktır' dedik ve öyle de oldu. Önemli olan bizim seri yakalamamız" sözleriyle takımını motive eden başarılı hoca, yarın akşam zirveyi ele geçirmenin hesaplarını yapıyor. Avcı'nın, "Konya'dan 3 puanla dönemedik ama bu kez fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Hedeflerimiz için mutlaka kazanmalıyız" dediği belirtiliyor. Bordo-mavililer, Alanya sonrası Kayseri deplasmanına gidecek. Ardından milli maçlar nedeniyle lige 2 haftalık ara verilecek.

GERİ DÖNÜŞÜN KRALI

Fırtına, geriye düştüğü maçlarda asla pes etmiyor. Geçen sezon geriden gelip Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden Trabzonspor; Antalyaspor, Göztepe ve Kayserispor karşılaşmalarından puan çıkarmayı başarmıştı. Bu sezon ise Galatasaray derbisinde 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getiren bordo-mavililer, 10 kişi oynadığı Konyaspor önünde 2-1'den 2-2'yi buldu.

3 YENİLGİNİN 2'Sİ DERBİ

Abdullah Avcı yönetiminde kolay kolay kaybetmeyen bir takım haline dönüşen Fırtına, tecrübeli hoca ile çıktığı toplam 38 lig maçında sadece 3 kez mağlubiyet gördü. Bu maçlar geçen sezonki Galatasaray (0-2), Fenerbahçe (0-1) ve Alanyaspor (1-3) karşılaşmalarıydı.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ