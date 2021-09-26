Transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor, lige fırtına gibi başladı. Bordo-mavililer Avrupa ve ligde 18 gol atarken bunların 17'si yabancı oyunculardan geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son yılların en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkat çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon mücadele ettiği Konferans Ligi'nde 5, ligde ise 6 haftalık periyotta 13 gol kaydeden Fırtına'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancılardan geldi. 8 farklı ismin golle buluştuğu bordo-mavililerde, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu. Bu sezonki tüm gollerini yabancı oyuncuların kaydettiği Karadeniz ekibinde, Anthony Nwakaeme Süper Lig ve Avrupa'da kaydettiği 5 golle takımın en skorer oyuncusu olurken, kendisini 3 golle Bakasetas takip etti.

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