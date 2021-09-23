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Fırtına’da maç öncesi sakatlık şoku! İlk 11’den çıkarıldı
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde bordo mavili takımda flaş bir sakatlık yaşandı. Fırtına'nın yeni transferlerinden Denswil, maçta önce ısınma hareketli sırasında sakatlık yaşadı. Hollandalı oyuncunun yerine İsmail Köybaşı ilk 11'de başladı.

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde bordo mavili takımda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fırtına'nın sol beki Denswil, ısınma hareketli sırasında sakatlık yaşadı. Abdullah Avcı'nın kararı üzerine Hollandalı oyuncunun yerine İsmail Köybaşı ilk 11'de başladı.

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