24 Eylül 2021, Cuma

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Konyaspor Trabzonspor maçında şut rekoru kırıldı! Tam tamına...

Şut rekoru kırıldı! Tam tamına...
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon en çok şut atılan mücadelede, tam 45 şut çekildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Konyaspor-Trabzonspor maçı, bu sezon Süper Lig'de en fazla şuta sahne olan karşılaşma oldu. 90 dakika boyunca iki takım toplam 45 şut çekti. Konyaspor, Trabzonspor kalesine tam 31 şut gönderirken, bordo-mavililer de 14 şut çekti. İlk yarıda 17 şut çeken ve rakip ceza sahasında topla 26 kez buluşan Konya, bu sezon hiçbir lig karşılaşmasının 90 dakikasında bu sayılara ulaşamadı.

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