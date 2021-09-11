11 Eylül 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor! Abdullah Avcı sonrası...

Fırtına’nın bileği bükülmüyor! Avcı sonrası...
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştıktan sonra büyük bir ivme yakalayan Trabzonspor, 35 maça çıkarken 21 galibiyet, 11 beraberlik aldı ve sadece 3 defa mağlup oldu. Ayrıca bordo-mavililer, 186 gündür yenilmiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Abdullah Avcı'nın yakaladığı müthiş istatistikler güven veriyor. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına deneyimli hoca imza attığı günden bu yana 35 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz devi söz konusu mücadelelerden 21 galibiyet aldı. 11 maç beraberlikle sonuçlanırken sadece 3 defa yenildi. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 186 gündür bileği bükülmüyor. Bu sezona da 3'te 3 ile başlayan bordo-mavililerin hedefi Galatasaray'ı da yenerek galibiyet serilerini sürdürmek.

EGALE EDECEK

Trabzonspor, bu hafta sonu Galatasaray'a kaybetmezse 2019-20 sezonundaki yenilmezlik serisini yakalayacak. Bordo-mavililer o dönemde ligin 16 ila 31. haftası arasında oynanan 16 lig mücadelesinde yenilgi yüzü görmemişti.

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