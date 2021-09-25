25 Eylül 2021, Cumartesi
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3 YENİLGİNİN 2'Sİ DERBİ
Bu sezon ise Galatasaray derbisinde 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getiren Bordo-Mavililer, 10 kişi oynadığı Konyaspor önünde 2-1'den maçı çevirip, zorlu deplasmandan beraberlikle ayrıldı. Abdullah Avcı yönetiminde kolay kolay kaybetmeyen bir takım haline dönüşen Bordo-Mavililer, tecrübeli hoca ile çıktığı toplam 38 lig maçında sadece 3 kez mağlubiyet gördü. Bu maçlar geçen sezonki Galatasaray (0-2), Fenerbahçe (0-1) ve Alanyaspor (1-3) karşılaşmalarıydı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın Fırtına'sı durdurulamıyor (Spor haberleri)
Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişiyle fark yaratan Trabzonspor, deplasmanda 21 maçlık namağlup serisiyle rekor kırdı. Bordo-mavililer Avcı'nın gelişiyle sadece 3 karşılaşmada mağlup oldu. (TS spor haberleri)
Konya'da namağlup unvanını koruyan Trabzonspor, geçen sezondan bu yana ligde 18 maçtır kaybetmiyor. Deplasmanda ise kulüp rekoru kırıldı. Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç kaybetmeyen Fırtına, 21 maçlık seriye ulaşıp, tarih yazdı. Bir diğer önemli nokta ise; Karadeniz ekibinin geriye düştüğü maçları bir şekilde geri çevirmesi... Geçen sezon geriden gelip Beşiktaş ve Rize'yi mağlup eden Trabzonspor; Antalya, Göztepe ve Kayseri karşılaşmalarından puan çıkartmıştı.
3 YENİLGİNİN 2'Sİ DERBİ
Bu sezon ise Galatasaray derbisinde 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getiren Bordo-Mavililer, 10 kişi oynadığı Konyaspor önünde 2-1'den maçı çevirip, zorlu deplasmandan beraberlikle ayrıldı. Abdullah Avcı yönetiminde kolay kolay kaybetmeyen bir takım haline dönüşen Bordo-Mavililer, tecrübeli hoca ile çıktığı toplam 38 lig maçında sadece 3 kez mağlubiyet gördü. Bu maçlar geçen sezonki Galatasaray (0-2), Fenerbahçe (0-1) ve Alanyaspor (1-3) karşılaşmalarıydı.
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