TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın Fırtına'sı durdurulamıyor (Spor haberleri)

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da, yıldız oyunculardan Anthony Nwakaeme bu maç için hazırlanıyor. Nijeryalı futbolcu, Türkiye kariyerinde gol katkısı yapamadığı 4 takımdan biri olan Alanyaspor'a karşı bu maçta skor üretmek istiyor. İşte detaylar...