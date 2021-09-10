4 büyükler transferde Avrupa’yı solladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRANSFER AÇIĞIMIZI 42 MİLYON EURO



Ligimizde 20 kulübün bonservis ve kira bedelleri için altına girdiği borç yükümlülüğü 71 milyon Euro olurken, sadece 29 milyon Euro gelir elde edildi. Böylece Süper Lig'in transfer açığı 42 milyon Euro olarak gerçekleşti. Süper Lig'de geçmiş yıllara göre kulüplerin transfer gelirlerinin bir hayli düşmesi de dikkat çekti.

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