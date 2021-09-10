4 büyükler transferde Avrupa'yı solladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
2021-2022 sezonu öncesinde yürürlüğe giren 8+3 kuralına rağmen dört büyük külüp Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde yine büyük paralar harcadılar. 4 büyük kulüp yeni sezon öncesi 41 futbolcu kadrosuna katarken, Süper Lig'de yer alan 20 takım 265 yeni ismi kadrosuna kattı. | Son dakika spor haberleri
Türkiye'de nefes nefese geçen transfer dönemi önceki gece resmen sona erdi. Başta 4 büyükler olmak üzere kulüplerimizin yaşadığı büyük ekonomik sıkıntılara rağmen Süper Lig yine transferde en hareketli liglerin başında geldi. Süper Lig'deki 20 kulübümüz bu transfer döneminde kadrosuna tam 265 yeni ismi kattı. Kulüp başına düşen transfer sayısı ortalama 13.3 olarak gerçekleşti.
ZİRVEYİ KİMSEYE KAPTIRMADIK
Toplam borçları 17 milyar lirayı aşan 4 büyükler tam 41 transfere imza atarken, 51 milyon Euro'luk (Yaklaşık 510 milyon lira) bonservis ve kira bedeli yükümlüğünün altına girdi. Takvim'in haberine göre Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında transferde zirveyi kimseye bırakmadı!
PREMIER LİG'DE PARA YOK MU?
Süper Lig'de transfer ortalaması 13.3'ken, Premier Lig'de bu sayı 5 oldu. La Liga'da kulüpler ortalama 6,75, Serie A'da 10,2, Bundesliga'da 7,3 ve Ligue 1'de 6,35 transfer yaptı. Premier Lig ve La Liga'da yer alan 40 takım 236 transfere imza atarken, sadece Süper Lig'deki 20 takım kadrosuna 265 yeni ismi kattı.
TRANSFER AÇIĞIMIZI 42 MİLYON EURO
Ligimizde 20 kulübün bonservis ve kira bedelleri için altına girdiği borç yükümlülüğü 71 milyon Euro olurken, sadece 29 milyon Euro gelir elde edildi. Böylece Süper Lig'in transfer açığı 42 milyon Euro olarak gerçekleşti. Süper Lig'de geçmiş yıllara göre kulüplerin transfer gelirlerinin bir hayli düşmesi de dikkat çekti.
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