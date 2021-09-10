Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Galatasaray karşısında en önemli kozu Anastasios Bakasetas!
Trabzonspor ve Yunanistan Milli Takımı formalarıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Anastasios Bakasetas, Galatasaray maçında Abdullah Avcı'nın en önemli kozu olacak. Milli takım formasıyla 3 maça da ilk 11’de kaptan olarak sahaya çıkan başarılı oyuncu, İsviçre ve Kosova karşılaşmalarında gol pası verirken, 2-1 kazanılan İsveç mücadelesinde de çok şık bir gol attı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor ve Yunanistan Milli Takımı formalarıyla önemli bir sezon başlangıcına imza atan Anastasios Bakasetas, Galatasaray maçında Abdullah Avcı'nın en önemli kozu olacak.
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 2 gol, 3 asistle en az bir golde pay sahibi olan oyuncu, Türkiye kariyerinin en uzun serisini sarı-kırmızılı takım karşısında sürdürmeyi hedefliyor.
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Yaptığı önemli transferlerle şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı zorlu müsabakayı kazanarak gelecek haftalara daha moralli bakmayı hedefliyor.
Bordo-mavili takımda oyuncuların performansları ise Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürüyor. Özellikle Bakasetas'ın hem Trabzonspor'da hem de Yunanistan Milli Takımı'ndaki çıkışı zorlu maç öncesi bordo-mavilileri umutlandırıyor.
Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'ın, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta en az bir golde katkısı bulundu. Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonun son haftasında deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçında 2 asist yapan oyuncu, bu sezon ise Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında rakip fileleri birer kez havalandırdı. Trabzonspor'un, Giresunspor'u 1-0 yendiği maçta ise asist yapan isim oldu.
12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Galatasaray'ı sahasında konuk edecek olan Trabzonspor'da, Bakasetas'ın zorlu maç öncesi milli takım performansı da göz doldurdu. 3 maça da ilk 11'de başlayan ve kaptan olarak sahaya çıkan başarılı oyuncu, İsviçre ve Kosova karşılaşmalarında gol pası verirken, 2-1 kazanılan İsveç mücadelesinde de çok şık bir gol attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası