Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme Alanyaspor maçını bekliyor!
Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da, yıldız oyunculardan Anthony Nwakaeme bu maç için hazırlanıyor. Nijeryalı futbolcu, Türkiye kariyerinde gol katkısı yapamadığı 4 takımdan biri olan Alanyaspor'a karşı bu maçta skor üretmek istiyor. İşte detaylar...
Süper Lig'in son iki haftasında gol sessizliğine bürünen Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Türkiye kariyerinde gol katkısı yapamadığı 4 takımdan biri olan Aytemiz Alanyaspor'u bekliyor.
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Bordo-mavili takıma geldiği günden beri hücum hattında önemli bir performans ortaya koyan Nwakaeme ise bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza atmıştı. İlk 4 hafta oynanan Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarını boş geçmeyen Nijeryalı oyuncu son iki hafta da ise sessizliğe büründü.
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Kasımpaşa ve 6. haftada da yine deplasmanda oynadığı Konyaspor maçından ise 2-2 beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde Nwakaeme, son iki haftada rakip fileleri havalandıramadı.
Nijeryalı oyuncunun Süper Lig kariyerinde rakip olup da gol yollarında katkı sağlayamadığı dört takımdan biride Aytemiz Alanyaspor. Nwakaeme 4. kez rakip olduğu Akdeniz temsilcisi karşısında gol yollarında etkisiz kaldı. 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan müsabakada Nijeryalı oyuncu rakip karşısında şanssızlığını kırmak isterken, gollerine ise kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor.
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