Konyaspor Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır kaleye duvar ördü! Kariyer rekoru kırdı

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Trabzonspor'da yıldız kaleci Uğurcan Çakır, takımını ayakta tutan isim oldu. 25 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla kariyer rekoru da kırdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır, yine üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, Konyaspor'un ataklarının durdurmayı başardı. Fotomaç'ın haberine göre; Başarılı eldiven, Endri Çekiçi'nin 2 golüne engel olamasa da kalesine gelen 10 şutun 8'ini kurtarmayı başararak sezonun en başarılı performansına imza attı. Uğurcan, özellikle skor 2-2'ye geldikten sonra inanılmaz iki kurtarışa imza attı. 82. dakikada Rahmanovic'in yakın mesafeden kafa vuruşunu çıkaran Uğurcan, 87'de bu kez Skubic'in kafa vuruşunu müthiş bir refleksle kurtarmayı başardı. Uğurcan, 1 puanın alınmasında başroldeydi.

KARİYER REKORU KIRDI

Uğurcan Çakır, Konyaspor maçında kalesine gelen 10 şutun 8'ini kurtardı. Başarılı kaleci, böylelikle bir maçta en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. Uğurcan, daha önce F.Bahçe ve Beşiktaş maçlarında 7'şer, Erzurum, Karagümrük ve Ankaragücü karşısında ise 6'şar kurtarış yapmıştı.

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