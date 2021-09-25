25 Eylül 2021, Cumartesi
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TAKIMDAN DESTEK
Vıtor Hugo'nun paylaşımının altına başta takım kaptanı Uğurcan Çakır olmak üzere birçok oyuncudan da destek mesajı geldi. Uğurcan ve Bakasetas, Brezilyalı yıldıza moral vererek, "Sen bu takımın çok önemli bir parçasısın" diye konuştu.
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Vitor Hugo özür diledi!
Trabzonspor'da, Konyaspor maçının 8. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atılan Brezilyalı stoper Vitor Hugo, Takım arkadaşlarımdan, kulübümden ve taraftarımdan özür dilemek istiyorum" dedi. İşte o paylaşım... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor defansının sigortası Vitor Hugo, Konya maçında atılınca büyük üzüntü yaşamıştı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, soyunma odasında tüm takımdan özür dileyen 30 yaşındaki stoper, sosyal medyadan da açıklama yaptı. Brezilyalı savunmacı, "Bu paylaşımı, neredeyse maçın tamamını 1 kişi eksik oynayan ve gösterdikleri duruş ve istek ile bu önemli sonucu elde eden takım arkadaşlarımı tebrik etmek için yapıyorum. Çok hızlı gelişen bir pozisyondu ve tek amacım topu uzaklaştırmakken, ne yazık ki rakibime temas etmiş oldum. Bu kadar önemli bir maçta onları yalnız bıraktığım için tüm takım arkadaşlarımdan soyunma odasında özür diledim. Bu vesileyle de kulübümüzden ve ayrıca tüm taraftarlarımızdan da özür dilemek istiyorum!" diye konuştu.
TAKIMDAN DESTEK
Vıtor Hugo'nun paylaşımının altına başta takım kaptanı Uğurcan Çakır olmak üzere birçok oyuncudan da destek mesajı geldi. Uğurcan ve Bakasetas, Brezilyalı yıldıza moral vererek, "Sen bu takımın çok önemli bir parçasısın" diye konuştu.
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