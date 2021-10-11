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Trabzonsporlu Marek Hamsik milli takımda sakatlandı!

Fırtına’ya Marek Hamsik’ten kötü haber!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 Giriş Tarihi: 11.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu maçında Hırvatistan ile Slovakya karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik de forma giydi. 34 yaşındaki oyuncu, maçın 41. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Hırvatistan ile Slovakya kozlarını paylaştı.

Zorlu müsabakada, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik de forma giydi.

34 yaşındaki oyuncu, maçın 41. dakikasında sakatlanarak kenara geldi.

Hamsik'in son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

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