10 Eylül 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti!

Fırtına derbi öncesi pas çalıştı!
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü evinde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesindenyapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek

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