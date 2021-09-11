MAÇLARI BOŞ GEÇMİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Anastasios Bakasetas, Trabzonspor ve Yunan Milli Takımı'nda 11 resmi maça çıktı. 8'inde gole direkt katkı yaptı. Sadece 3 karşılaşmada skora etkisi olmadı. Bakasetas, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında 1'er gol attı. 1-0 kazanılan Giresunspor maçında da tek asisti yaptı. Avrupa'da Molde'ye karşı 2 maçta 3 asist yaptı. Roma maçlarını es geçti. Yunan Milli Takımı'nda ise Gürcistan'a karşı skor üretemedi. İspanya ve İsveç'e gol attı. Kosova maçında asist yaptı.