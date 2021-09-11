Trabzonspor'da Abdullah Avcı Galatasaray'ı böyle yıkacak! Derbideki kozu Anastasios Bakasetas
Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren ve Süper Lig'in ilk 3 haftasında 9 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 4. haftada Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanıp liderliğini sürdürmek isterken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın derbideki kozu ise Anastasios Bakasetas olacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Milli ara sona erdi gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. Bu hafta sonu Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk büyük maçı oynanacak. 3'te 3 yaparak müthiş bir başlangıç yapan Karadeniz devinin hedefi 3 puan serisini devam ettirmek. Teknik direktör Abdullah Avcı yaz transfer döneminde yapılan takviyelerle hücumda geniş bir repertuara sahip. Ancak bir isim özellikle öne çıkıyor: Anastasios Bakasetas. Yunan yıldız sezona harika başladı. Hem Trabzonspor'da hem de Yunanistan Milli Takımı'nda coştu.
MAÇLARI BOŞ GEÇMİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Anastasios Bakasetas, Trabzonspor ve Yunan Milli Takımı'nda 11 resmi maça çıktı. 8'inde gole direkt katkı yaptı. Sadece 3 karşılaşmada skora etkisi olmadı. Bakasetas, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında 1'er gol attı. 1-0 kazanılan Giresunspor maçında da tek asisti yaptı. Avrupa'da Molde'ye karşı 2 maçta 3 asist yaptı. Roma maçlarını es geçti. Yunan Milli Takımı'nda ise Gürcistan'a karşı skor üretemedi. İspanya ve İsveç'e gol attı. Kosova maçında asist yaptı.
SERBEST OYNAYACAK
Abdullah Avcı, Galatasaray'a karşı Anastasios Bakasetas'ın yeteneklerinden maksimum düzeyde faydalanmayı planlıyor. Ona özel önlem alınacağı için Yunan yıldızına saha içinde tam serbestlik tanıyacak.
MORALLİ ŞEKİLDE GELİYOR
Anastasios Bakasetas, Süper Lig'den moralli gitmişti. Yunan Milli Takımı'nın başında kaptan çıktığı karşılaşmalarda da çok etkili oynadı. 28 yaşındaki oyuncu moralli şekilde Trabzon'a dönüp ayağının tozuyla idmana çıktı.
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