09 Eylül 2021, Perşembe
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Trabzonspor'da Irakli Azarovi konusunda o detay dikkat çekti
Trabzonspor'da uzun süredir uğraşılan isimlerin başında gelen Iraklı Azarovi konusunda kötü haber geldi. Bordo-mavililer, Dinamo Batum takım ile bonservis konusunda anlaşamayınca transfer gerçekleşmedi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un uzun süredir transferi için uğraştığı İraklı Azarovi için Gürcistan'dan kötü haber geldi. Fotomaç'ın haberine göre 19 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Dinamo Batum kulübünün başkanı Archil Beridze, bordo-mavililerin çok iyi bir teklif yaptığını söyledi. Beridze "Azarovi, Batum'da kaldı. Türk takımıyla 10 gündür devam eden görüşmeler oldu, Gürcü futbol tarihindeki en yüksek tekliflerden birini yaptılar. Ancak buna karşın Azarovi en azından sezon sonuna kadar bizim takımımızda oynayacak. Trabzonspor yeniden bize başvuracaktır" ifadesini kullandı.
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