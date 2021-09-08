Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Gürcü sol bek Irakli Azarovi transferinde flaş bir gelişme yaşandı. 19 yaşındaki genç futbolcu bordo-mavililere gelmek için kulübüne rest çekti ve gitmek istediğini ifade etti. İşte transferde yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)