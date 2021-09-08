08 Eylül 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı! 17 sezon sonra...

Abdullah Avcı rüzgarı! 17 sezon sonra...
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Süper Lig'e üçte üç ile giriş yapan Trabzonspor'da gözler Galatasaray maçına çevrildi. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, eğer sarı-kırmızılılar karşısında sahadan galibiyetle ayrılırsa 17 sezon sonra en iyi ilk 4 haftayı geçirmiş olacak. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Pazar günü ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde 17 sezon sonra en iyi ilk 4 haftayı geçirmiş olacak. Fotomaç'ın haberine göre en son teknik direktör Ziya Doğan'ın görev yaptığı 2004-05'in ilk 4 haftasında galip gelen bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile aynı başarıyı göstermenin mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunun ilk 5 haftasında tüm maçlarını kazanmış ve en başarılı lig başlangıcını yapmıştı. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda ligi 77 puanla Fenerbahçe 'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada kapamıştı.
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