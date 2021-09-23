23 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle (Konyaspor-Trabzonspor maçı canlı anlatım)

Konyaspor-Trabzonspor CANLI
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, bu maçta yenilmezse rekorunu geliştirecek. Konyaspor ise yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Konyaspor-Trabzonspor maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Konyaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Amir, Serdar Gürler, Endri Çekici, Bytyqi, Cikalleshi.

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor- Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Konyaspor Trabzonspor CANLI Konyaspor Trabzonspor CANLI
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Hugo’nun kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Hugo'nun kırmızı kartı doğru mu?
Fırtına 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Fırtına 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör