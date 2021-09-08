08 Eylül 2021, Çarşamba
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TEK HEDEF GALATASARAY'I MAĞLUP ETMEK
Yıldız isimlerinden tedavisine hemen başlanırken, milli ara bordo-mavili takıma ilaç gibi geldi. Karadeniz devinde Cornelius, Peres, Gervinho ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıklarını tamamen atlattığı ve pazar günkü karşılaşmada forma giyebilecekleri dile getirildi. Trondsen'in ise tedavisinin devam ettiği dile getiriliyor. Ancak yine de teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık heyetinden gelecek rapora göre hareket edecek. 12 Eylül'de Süper Lig 'in 4. haftasında Galatasaray ile derbiye çıkacak olan Fırtına'nın tek hedefi galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.
Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi sevindiren haber! | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'e üçte üç yaparak giriş yapan Trabzonspor'a, Galatasaray maçı öncesi sevindiren haber geldi. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan forvet Cornelius, kanat Gervinho, sağ bek Peres ve Abdülkadir Ömür’ün pazar günü forma giyebilecekleri belirtildi. Trondsen’in de tedavisi sürüyor. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de sezona fırtına gibi giren ve 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, gözünü G.Saray derbisine çevirmiş durumda… Bu maç öncesi tüm hedefler 3 puan için yapılırken, sakat futbolculardan gelen güzel haberler de heyecanı artıran unsurlar oldu. Fotomaç'ın haberine göre UEFA Konferans Ligi'ndeki Roma deplasmanında Fırtına 4 sakat birden vermişti. Omzundan problem yaşayan forvet Cornelius'un yanı sıra kanat oyuncusu Gervinho, sağ bek Peres ve orta saha Trondsen kas sakatlıkları yaşamıştı. Abdülkadir Ömür de sakatlık geçirdi.
TEK HEDEF GALATASARAY'I MAĞLUP ETMEK
Yıldız isimlerinden tedavisine hemen başlanırken, milli ara bordo-mavili takıma ilaç gibi geldi. Karadeniz devinde Cornelius, Peres, Gervinho ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıklarını tamamen atlattığı ve pazar günkü karşılaşmada forma giyebilecekleri dile getirildi. Trondsen'in ise tedavisinin devam ettiği dile getiriliyor. Ancak yine de teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık heyetinden gelecek rapora göre hareket edecek. 12 Eylül'de Süper Lig 'in 4. haftasında Galatasaray ile derbiye çıkacak olan Fırtına'nın tek hedefi galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.
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