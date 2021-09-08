Trabzonspor'da Irakli Azarovi pazarlığı! | Son dakika transfer haberleri
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Gürcü sol bek Irakli Azarovi transferinde flaş bir gelişme yaşandı. 19 yaşındaki genç futbolcu bordo-mavililere gelmek için kulübüne rest çekti ve gitmek istediğini ifade etti. İşte transferde yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)
Bu sezon kadrosuna çok güçlü isimleri katan ve son olarak bir sol bek takviyesiyle transfer dönemini noktalamayı hedefleyen Trabzonspor, gündemindeki Irakli Azarovi için kulübüne resti çekti. Sabah'ın haberine göre bir süredir görüşme halinde oldukları Dinamo Batumi ile pazarlıklarda istediği noktaya bir türlü gelemeyen bordo- mavililer, fiyat kırılmamasına tepki gösterdi.
YA KABUL EDERSİNİZ YA BU İŞ BİTER!
400 bin Euro'dan başlayan transfer pazarlıklarında rakamı ikiye katlayan Karadeniz kulübü, son teklifini iletti. Bu transferde bonservis için tavan fiyatı 800 bin Euro olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi, "Bu rakama veriyorsanız hemen imzaları atarız. Aksi halde görüşmeler sonlanır" mesajı gönderdi. Gösterdiği gelişimle tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki savunmacının da gelmeyi çok istemesiyle eli güçlenen bordo-mavili yetkililer, transferin son gününde işi bitirmeyi hedefliyor.
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