Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan ve ilk 3 hafta sonunda topladığı 9 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'da en çok konuşulan isimlerden biri Anthony Nwakaeme oldu. Geldiği günden bu yana başarılı bir performans sergileyen ve yeni sezonda da yaptığı skor katkısıyla ön plana çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı yıldızla yeni mukavele için görüşmeler sürdürülürken, Nwakaeme'nin Trabzonspor ile sözleşmesini uzatmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Nwakaeme ilk 3 haftada gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 2018 yılında Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nijeryalı yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Takvim'in haberine göre; tecrübeli futboluyla görüşlere başlanırken herhangi bir problemin olmadığı ve oyuncunun da Trabzonspor ile yolunda devam etmek istediği öğrenildi. Takımda kaptanlık da yapan ve taraftarın sevgili olan Nwakaeme ile görüşmelerde bir pürüz çıkmayacağını düşünen yönetim de oyuncuyla kısa sürede yeni sözleşme yapmayı planlıyor.

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