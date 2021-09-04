Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un kaptanı ve milli takım kalecisi Uğurcan Çakır, değerini artırmaya devam ediyor. Başarılı eldiven, geçtiğimiz sezon 16 milyon Euro olan piyasa değerini 19 milyon Euro'ya yükselterek Süper Lig'in en pahalı kalecisi olma unvanını sürdürdü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig'in en değerli kalecisi olma unvanını 2021-22 sezonunda da koruyor. Bordomavililerin 25 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaşlı Pjanic'in ardından ise ligde en değerli oyuncu oldu. Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen Uğurcan, 2014'te 50 bin euro olan değerini, 2021'de ise 19 milyon euro'ya yükseltti. Transfermarkt'a göre, geçtiğimiz sezon 16 milyon euro'luk değeri ile ligin en değerli futbolcusu olmuştu.

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