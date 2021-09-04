Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'e Bakasetas ve Nwakaeme damgası! Dikkat çeken istatistik
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor'da yıldız isimler Anastasios Bakasetas ve Anthony Nwakaeme, yaptıkları skor katkısıyla Süper Lig'e damga vurdu. İki futbolcu, geride kalan üç haftada imza attıkları goller ve asistlerle ligin en iyi hücum ortakları oldu. (TS spor haberi)
Fırtına, Süper Lig'in ilk 3 haftasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza attı. İleri uç oyuncuları da performanslarıyla dikkat çekti. Nwakaeme ve Bakasetas sezona en iyi başlangıç yapan oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor. İki oyuncu Karadeniz devinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken; 1'er de asist yaptı. Nijeryalı oyuncu 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist yaptı. Bu iki oyuncuyu Antalyaspor'dan Wright 3 golle, Fredy 1 golle takip etti.
NWAKAEME GÖRÜŞME ODASINA
2018 yılında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euro'ya transfer edilen Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Fotomaç'ın haberine göre; 32 yaşındaki sol kanat ile görüşlere başlanırken, oyuncunun da Trabzonspor'da kalmak istediği öğrenildi. Kaptanlık da yapan ve taraftarın sevgili olan Nijeryalı yıldız ile bir pürüz çıkmayacağını düşünen yönetim de 'Bay Beyin'e kısa sürede imza attırmayı planlıyor.
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