04 Eylül 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Mert Müldür ısrarı sürüyor! Taraftarlar...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren ve Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, yaz transfer döneminini bitimine kısa bir süre kala yeniden atağa kaldı. Bordo-mavililer, taraftarların da takımda görmeyi çok istediği milli futbolcu Mert Müldür için Sassuolo ile temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Yaptığı 9 transferle sezona fırtına gibi giren, 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Mert Müldür için de girişimlerini sürdürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Peres'in sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle Avcı'nın, Müldür için Sassuolo'ya teklif yapılmasını istediği öğrenildi. Başarılı hocanın Müldür'de ısrarcı olduğu biliniyor.
Bordo- mavililer, "Mert'i mutlaka almalıyız. Hem defansta hem de kanatta yıllarca sorun yaşamayız. Mert de gelirse gücümüze güç katarız" şeklindeki twetleri ile yönetime çağrıda bulunuyorlar.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası