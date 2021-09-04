04 Eylül 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Mert Müldür ısrarı sürüyor! Taraftarlar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren ve Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, yaz transfer döneminini bitimine kısa bir süre kala yeniden atağa kaldı. Bordo-mavililer, taraftarların da takımda görmeyi çok istediği milli futbolcu Mert Müldür için Sassuolo ile temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’da Mert Müldür ısrarı sürüyor! Taraftarlar...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.09.2021

Yaptığı 9 transferle sezona fırtına gibi giren, 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Mert Müldür için de girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’da Mert Müldür ısrarı sürüyor! Taraftarlar...

Sassuolo'nun Dortmund'dan Toljan'ı alıp sağ kanadı ABD asıllı oyuncuya teslim etmesinden sonra 22 yaşındaki yıldız kenara itilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı; sağ bek, sağ kanat ve stoper oynama özellikleri bulunan 1.84 boyundaki milli futbolcuyu takımında görmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’da Mert Müldür ısrarı sürüyor! Taraftarlar...

Fotomaç'ın haberine göre; Peres'in sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle Avcı'nın, Müldür için Sassuolo'ya teklif yapılmasını istediği öğrenildi. Başarılı hocanın Müldür'de ısrarcı olduğu biliniyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’da Mert Müldür ısrarı sürüyor! Taraftarlar...

2024'E KADAR SÜRÜYOR

Karadeniz devinin, Sassuolo ile Mert'i 1 yıllığına kiralamak için temas kurduğu ve girişimlerini hızlandırdığı dile getiriliyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanması bordo-mavililerin elini güçlendiriyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’da Mert Müldür ısrarı sürüyor! Taraftarlar...

Mert'ten para kazanmanın hesaplarını yapan Sassuolo böylece bordo-mavililerin teklifine daha sıcak yaklaşmaya başladı. Çizme ekibi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için taraftarlar da kampanya başlatmış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’da Mert Müldür ısrarı sürüyor! Taraftarlar...

Bordo- mavililer, "Mert'i mutlaka almalıyız. Hem defansta hem de kanatta yıllarca sorun yaşamayız. Mert de gelirse gücümüze güç katarız" şeklindeki twetleri ile yönetime çağrıda bulunuyorlar.

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