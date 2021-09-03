03 Eylül 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberleri: Mert Müldür'ün menajerinden Trabzonspor sözleri!

Mert Müldür’ün menajerinden Trabzonspor sözleri!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Trabzonspor, sol bek bölgesini güçlendirmek istiyor. Bordo-mavililer bu mevki için Mert Müldür'ü gündemine alsa da, oyuncunun menajeri Max Hagmayr, milli yıldızın Türkiye'de oynamayacağını söyledi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, transfer sezonu bitmeden önce kadrosuna bir sol bek takviyesi daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran bordo-mavilierin gündemine son olarak milli futbolcu Mert Müldür gelmişti.

Trabzonspor'un, asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen sol bekte de başarıyla görev yapabilen yıldız isim için nabız yokladığı iddia edilirken, oyuncunun menajeri Max Hagmayr'dan flaş bir açıklama geldi.

61saat'in haberine göre Hagmayr, 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediğini söyledi. Hagmayr yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'un bu sene yaptığı transferleri biliyorum. Trabzonspor büyük bir kulüp ama Mert Müldür Türkiye'ye şimdilik gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

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