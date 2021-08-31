Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan kusursuz performans! 2004/05 sezonunun ardından ligde ilk kez...

Transfer döneminde adından oldukça söz ettiren Trabzonspor, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Bordo mavililer, ligde çıktığı ilk 3 maçtan 3 galibiyet aldı. Trabzonspor bu seriyi son olarak 2004/05 sezonunda yakalamıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Şampiyonluk için kadro çalışmalarına geçen sezondan başlayan Trabzonspor, transferlerin önemli bölümünü kampa yetiştirmenin meyvesini topluyor.

Yeni Malatya'yı 5-1, Sivasspor 'u 2-1'lik skorlarla geçen Fırtına, Giresunspor'u da deplasmanda tek golle mağlup etti ve sezona 3'te 3 yaparak başladı. Ligde liderlik koltuğuna oturan Karadeniz ekibi, 2004-2005 sezonundan sonra ilk kez 3'te 3'lük başlangıca imza attı. Bordo-Mavililer, özellikle hücum performansıyla zirveye çıktı. 3 maçta toplam 19 kez rakip kaleye şut gönderen Trabzonspor, 8 golle Süper Lig 'in en skorer takımı konumunda bulunuyor.

19 MAÇLIK MÜTHİŞ SERİ

Trabzonspor, geçen sezondan bu yana deplasman performansıyla ise parmak ısırtıyor. Ligde çıktığı son 19 dış saha mücadelesinde yenilgi yüzü görmeyen Bordo-Mavili ekip, 10 galibiyet ve 9 beraberlik aldı. Nwakaeme 3 lig maçında da gol atarken, 1 asist yaptı. Bakasetas ise bu periyotta 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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