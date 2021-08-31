31 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan kusursuz performans! 2004/05 sezonunun ardından ligde ilk kez...

Fırtına’dan kusursuz başlangıç!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Transfer döneminde adından oldukça söz ettiren Trabzonspor, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Bordo mavililer, ligde çıktığı ilk 3 maçtan 3 galibiyet aldı. Trabzonspor bu seriyi son olarak 2004/05 sezonunda yakalamıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Şampiyonluk için kadro çalışmalarına geçen sezondan başlayan Trabzonspor, transferlerin önemli bölümünü kampa yetiştirmenin meyvesini topluyor.

Yeni Malatya'yı 5-1, Sivasspor 'u 2-1'lik skorlarla geçen Fırtına, Giresunspor'u da deplasmanda tek golle mağlup etti ve sezona 3'te 3 yaparak başladı. Ligde liderlik koltuğuna oturan Karadeniz ekibi, 2004-2005 sezonundan sonra ilk kez 3'te 3'lük başlangıca imza attı. Bordo-Mavililer, özellikle hücum performansıyla zirveye çıktı. 3 maçta toplam 19 kez rakip kaleye şut gönderen Trabzonspor, 8 golle Süper Lig 'in en skorer takımı konumunda bulunuyor.

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19 MAÇLIK MÜTHİŞ SERİ

Trabzonspor, geçen sezondan bu yana deplasman performansıyla ise parmak ısırtıyor. Ligde çıktığı son 19 dış saha mücadelesinde yenilgi yüzü görmeyen Bordo-Mavili ekip, 10 galibiyet ve 9 beraberlik aldı. Nwakaeme 3 lig maçında da gol atarken, 1 asist yaptı. Bakasetas ise bu periyotta 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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