29 Ağustos 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Giresun'da 3'te 3 peşinde! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Fırtına Giresun’da 3’te 3 peşinde! İşte Avcı’nın 11’i
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın talebeleri, UEFA Konferans Ligi'nda Roma'ya mağlup olunmasının ardından yaraları Süper Lig'de sarmak istiyor. Bordo mavililerin, Giresunspor maçı öncesi bir çok eksiği bulunuyor. İşte Giresunspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Hafta için Roma'ya yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne veda eden bordo-mavililer, kazanıp ligde 3'te 3 yapmak istiyor. Fırtına ilk iki maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, Sivasspor'u ise evinde 2-1 mağlup etmişti.

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GİRESUNSPOR - Okan, Zeki, Douglas, Perez, Emre, Pelupessy, Serginho, Traore, Flavio, Diabate, Balde
TRABZONSPOR - Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat (Siopis), Hamsik, Bakasetas, Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Bordo-mavililer, Giresunspor ile 44 yıl sonra karşılaşacak. İki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı Giresunspor kazandı.

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