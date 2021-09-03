03 Eylül 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberleri: Alanyaspor Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'a talip oldu!

Abdülkadir Parmak’a teklif var! O kulüp...
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Trabzonspor, lige de 3'te 3 yaparak başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililerde bazı ayrılıklar da yaşanırken, Alanyaspor'un Abdulkadir Parmak'a talip olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın pek şans vermediği Abdulkadir Parmak için Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un devrede olduğu belirtildi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre;26 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibinin kısa süre içerisinde harekete geçeceği ifade edildi.

Abdulkadir ile birlikte Galatasaray'dan da Emre Akbaba'yı isteyen Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ekibinin hem Galatasaray hem de Trabzonspor'la masaya oturması bekleniyor.

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