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TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı! 2 iyi 2 kötü haber

Trabzonspor’a 2 iyi 2 kötü haber!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde Djaniny ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Gervinho ve Dorukhan Toköz ise maç kadrosuna dahil edildi. Öte yandan bordo-mavililerde Djaniny ve Trondsen ile birlikte Yunus Mallı da maç kadrosunda yer almadı. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşma öncesi Trabzonspor'a 2 iyi, 2 kötü haber geldi. Bordo-mavililerde Gervinho ile Dorukhan Toköz maç kadrosunda yer alırken, Djaniny ve Trondsen sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle İstanbul deplasmanında yer alamayacak. Bordo-mavili takımda Yunus Mallı da kamp kadrosunda yer almadı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA MAÇI KAMP KADROSU;

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