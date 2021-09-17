Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde Djaniny ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Gervinho ve Dorukhan Toköz ise maç kadrosuna dahil edildi. Öte yandan bordo-mavililerde Djaniny ve Trondsen ile birlikte Yunus Mallı da maç kadrosunda yer almadı. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşma öncesi Trabzonspor'a 2 iyi, 2 kötü haber geldi. Bordo-mavililerde Gervinho ile Dorukhan Toköz maç kadrosunda yer alırken, Djaniny ve Trondsen sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle İstanbul deplasmanında yer alamayacak. Bordo-mavili takımda Yunus Mallı da kamp kadrosunda yer almadı.



İŞTE TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA MAÇI KAMP KADROSU;





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