05 Eylül 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor sol bekte mutlu sona ulaştı! Irakli Azarovi...

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Trabzonspor, Süper Lig'e de bomba gibi bir giriş yaparak 3'te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer sol bek transferi için temaslarını sürdürürken, Dinamo Batumi forması giyen Irakli Azarovi'de mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor sol bekte mutlu sona ulaştı! Irakli Azarovi...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 Giriş Tarihi: 05.09.2021

Transfer döneminde adından söz ettiren Trabzonspor, Süper Lig'e de 3'te 3 yaparak başladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor sol bekte mutlu sona ulaştı! Irakli Azarovi...

Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Dinamo Batumi forması giyen Irakli Azarovi için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Azarovi'nin kulübü Dinamo Batumi, oyuncu için yüksek bonservis bedeli isteyince transferi çıkmaza girmişti.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor sol bekte mutlu sona ulaştı! Irakli Azarovi...

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor'un eski oyuncusu Arçil Arvaledze, Dinamo Batumi'nin başkanıyla görüşerek transferi bitirdi. Azarovi'nin Salı günü Trabzon'da olması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor sol bekte mutlu sona ulaştı! Irakli Azarovi...

IRAKLI AZAROVI KİMDİR?

21 Ocak 2002 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Batum'da doğdu. 19 yaşındadır. Futbola da şehrin ve ülkenin en büyük takımlarından Dinamo Tiflis alt yapısında başladı. Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer oldu. Dinamo Tiflis'te 14, Dinamo Batumi'de ise 26 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol 5 asist yaparak dikkat çekti. Gürcistan milli takımlarını tüm kategorilerde 31 kez terletip 2 gol sevinci yaşadı. Kariyerinde Gürcistan Kupası zaferi bulunuyor. Piyasa değeri ise 250 bin Euro...

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