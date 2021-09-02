Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı gözünü rekora dikti! Galatasaray'ı yenerse...
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı Süper Lig'in 4. haftasındaki Galatasaray maçına odaklanırken, sarı-kırmızılı takımı yenmesi halinde rekor kıracak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor'u mağlup ederek 3'te 3 yapan bordo-mavililer son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ise 10 sezon çalıştırdığı Başakşehir'in başında 2016-17 sezonunda aynı başarıyı yakalamıştı.
Fotomaç'ın haberine göre; Deneyimli teknik adam, Süper Lig'in 4. haftasında bordo-mavililerin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçtan galip ayrılması halinde ise Karadeniz devinin başında yeni bir rekora imza atmak için 5. haftayı bekleyecek. Avcı, Başakşehir ile 2016-17'de 4 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.
BU SEZON İDDİALIYIZ
Teknik patron Abdullah Avcı, Trabzonspor'un bu sene zirve yarışını vereceğini ifade etti. Başarılı hoca, "Şu an itibariyle taraftar bize inanıyor, biz oyunculara çok inanıyoruz. İyi ve alternatifli kadromuz var. Sakatlar, yorgunluklara rağmen rakamlar, istatistikler güzel. Her kazandığı hafta grubun ve şehrin enerjisi artıyor. Trabzon'un olduğu her yerde yarış vardır, bu senede de yarışı verecektir" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası