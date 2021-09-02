02 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı gözünü rekora dikti! Galatasaray'ı yenerse...

Avcı gözünü rekora dikti! G.Saray maçında...
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı Süper Lig'in 4. haftasındaki Galatasaray maçına odaklanırken, sarı-kırmızılı takımı yenmesi halinde rekor kıracak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor'u mağlup ederek 3'te 3 yapan bordo-mavililer son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ise 10 sezon çalıştırdığı Başakşehir'in başında 2016-17 sezonunda aynı başarıyı yakalamıştı.

Fotomaç'ın haberine göre; Deneyimli teknik adam, Süper Lig'in 4. haftasında bordo-mavililerin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçtan galip ayrılması halinde ise Karadeniz devinin başında yeni bir rekora imza atmak için 5. haftayı bekleyecek. Avcı, Başakşehir ile 2016-17'de 4 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

BU SEZON İDDİALIYIZ

Teknik patron Abdullah Avcı, Trabzonspor'un bu sene zirve yarışını vereceğini ifade etti. Başarılı hoca, "Şu an itibariyle taraftar bize inanıyor, biz oyunculara çok inanıyoruz. İyi ve alternatifli kadromuz var. Sakatlar, yorgunluklara rağmen rakamlar, istatistikler güzel. Her kazandığı hafta grubun ve şehrin enerjisi artıyor. Trabzon'un olduğu her yerde yarış vardır, bu senede de yarışı verecektir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu rekor kırdı! haberin devamı

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