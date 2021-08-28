28 Ağustos 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Roma Trabzonspor maçında Jose Mourinho böyle takıldı! Nwakaeme ile arasındaki diyalog...

Mourinho böyle takıldı! Nwakaeme ile arasındaki diyalog...
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme, UEFA Konferans Ligi play off turunda Roma ile oynanan maçın son anlarında Jose Mourinho ile diyaloga girmişti. Portekizli teknik adamın Nijeryalı yıldıza, "Sen mi iyisin yoksa o mu (Karsdrop) kötü?" sözleri arasında üçlü arasında gülüşmelere sebep oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un Avrupa Kupası macerası Roma mağlubiyeti sonrası bitmişti. Karşılaşmaya ise Roma'nın hocası Jose Mourinho'nun sağ bek Rick Karsdrop ile Anthony Nwakaeme'nin yanına gelip söylediği sözler damga vurdu. Fotomaç'ın haberine göre; Üçlü bir anda gülmeye başlarken herkes, Portekizli çalıştırıcının sözlerini merak ediyordu. Mourinho, Trabzonspor'u alan savunmasıyla karşılarken sadece Nwakaeme'nin başına sağ beki Karsdrop'u dikti. Ancak Nijeryalı yıldız çalımlarıyla onu bir hayli yıprattı. Maçın son bölümünde Mourinho 2 oyuncunun da taç çizgisi üzerinde olduğu bir anda yanlarına gitti ve Nwakaeme'ye "Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?" dedi. Üç isim de gülerken Fırtına'nın yıldızı Karsdrop'u göstererek "O daha iyi" yanıtını verdi.

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