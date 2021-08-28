Trabzonspor'da Abdullah Avcı takıma seslendi! "Motivasyon ve inanç..."
UEFA Konferans Ligi play off turunda Roma'ya 2 maç sonunda elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takıma moral aşıladı. Deneyimli teknik adam, "Bu inanç bizi başarıya taşır." şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fırtına, UEFA Konferans Ligi playoff'unda güçlü Roma ile eşleşmişti. İlk maçta rakibini sallamasına rağmen küçük detaylarda kaybeden bordomavililer, rövanşta bir ara Roma'yı zorlamasına rağmen ardından yediği gollerle Avrupa'ya veda etti.
Her iki maçta da varlarını yoklarını ortaya koyan futbolcular elenmenin ardından bir hayli üzüldü. Oyuncularının hırsını gören Abdullah Avcı da karşılaşma sonrasında onları tek tek kutladı. Bir de moral-motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Avcı öğrencilerinden kafalarını dik tutmalarını istedi.
ÇALIŞMAYA DEVAM
Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı, elenmenin üzüntüsü ile yüzleri düşen öğrencilerine seslendi. Başarılı hoca, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti, hedefe doğru yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi. İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri: İki maçta da çok iyi mücadele ettiniz.
Bu alkışlanmaya değer. Bu motivasyon ve inanç bizi başarıya taşıyacaktır. Bugün almamız gereken her türlü dersi alıp önümüze bakacağız. Asla geriye dönüp keşke demeyeceğiz. Hep daha iyisi için hep daha güzel futbol için çalışmaya devam edeceğiz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası