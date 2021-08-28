28 Ağustos 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takıma seslendi! "Motivasyon ve inanç..."

UEFA Konferans Ligi play off turunda Roma'ya 2 maç sonunda elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takıma moral aşıladı. Deneyimli teknik adam, "Bu inanç bizi başarıya taşır." şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor’da Abdullah Avcı takıma seslendi! Motivasyon ve inanç...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Fırtına, UEFA Konferans Ligi playoff'unda güçlü Roma ile eşleşmişti. İlk maçta rakibini sallamasına rağmen küçük detaylarda kaybeden bordomavililer, rövanşta bir ara Roma'yı zorlamasına rağmen ardından yediği gollerle Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor’da Abdullah Avcı takıma seslendi! Motivasyon ve inanç...

Her iki maçta da varlarını yoklarını ortaya koyan futbolcular elenmenin ardından bir hayli üzüldü. Oyuncularının hırsını gören Abdullah Avcı da karşılaşma sonrasında onları tek tek kutladı. Bir de moral-motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Avcı öğrencilerinden kafalarını dik tutmalarını istedi.

Trabzonspor’da Abdullah Avcı takıma seslendi! Motivasyon ve inanç...

ÇALIŞMAYA DEVAM
Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı, elenmenin üzüntüsü ile yüzleri düşen öğrencilerine seslendi. Başarılı hoca, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti, hedefe doğru yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi. İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri: İki maçta da çok iyi mücadele ettiniz.

Trabzonspor’da Abdullah Avcı takıma seslendi! Motivasyon ve inanç...

Bu alkışlanmaya değer. Bu motivasyon ve inanç bizi başarıya taşıyacaktır. Bugün almamız gereken her türlü dersi alıp önümüze bakacağız. Asla geriye dönüp keşke demeyeceğiz. Hep daha iyisi için hep daha güzel futbol için çalışmaya devam edeceğiz.

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