Trabzonspor'da Abdullah Avcı takıma seslendi! "Motivasyon ve inanç..."

Bu alkışlanmaya değer. Bu motivasyon ve inanç bizi başarıya taşıyacaktır. Bugün almamız gereken her türlü dersi alıp önümüze bakacağız. Asla geriye dönüp keşke demeyeceğiz. Hep daha iyisi için hep daha güzel futbol için çalışmaya devam edeceğiz.

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