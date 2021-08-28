Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan İsaac Mbenza transferinde flaş Trabzonspor detayı! | Son dakika spor haberleri
Avrupa defterini kapatan Trabzonspor için her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. Adı bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan İsaac Mbenza için flaş Trabzonspor detayı ortaya çıktı. İşte Mbenza transferi hakkında yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)
Süper Ligin bu sezon ki transfer sezonunun flaş takımı Trabzonspor'un adı bu kez de Belçikalı sağ kanat oyuncusu İsaac Mbenza ile anılmaya başlandı.
Trabzon basıında yer alan habere göre Avrupa Kupalarından elenen Trabzonspor'un tüm ağırlığını Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupasına vereceği bu noktada yeni isimlerde kadrosuna katacağı iddia edildi.
Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Huddersfield forması giyen Belçikalı sağ kanat oyuncusu İsaac Mbenza oldu.. Hatta bordo - mavililerin, oyuncunun menajeri ile görüşme halinde olduğu anlaşmanın da yakın olduğu iddia edildi.
61 saat'in haberine göre Trabzonspor, Belçikalı oyuncu ile ilgilenmiyor. Trabzonspor'un oyuncuyu transfer etmek için ise bir girişimde bulunmadığı kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncunun ismi daha önce de Türk takımlarıyla gündeme gelmişti.
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