28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Altay Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'ya talip oldu!
Süper Lig'in yeni ekibi Altay, Trabzonsporlu Yusuf Sarı'ya talip oldu. Transfer konusunda son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Fırtına'nın hücum oyuncusu Yusuf Sarı'ya İzmir ekibi talip oldu. Lige müthiş bir başlangıç yapan Altay'ın 22 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor ile sözleşmesi devam ettiği için bonservis pazarlıkları sürüyor. Kiralık formülü de masada duruyor. Son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.
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