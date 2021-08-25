Trabzonspor'dan transferde kanat harekatı! Abdullah Avcı Efecan Karaca'yı istedi
Transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, Süper Lig'e de 2'de 2 yaparak başladı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı son olarak Efecan Karaca'yı yönetimden istedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, TFF'nin yabancı oyuncu kuralı sonrası transferde yerliye yöneldi. Bu kapsamda ilk olarak deneyimli sol bek İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katan Fırtına'da transfer harekatı başladı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Şimdi de Aytemiz Alanyaspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak istiyor.
Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca sırasıyla Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyer ve Alanyaspor formaları giydi.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibinin formasıyla çıktığı toplam 32 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası