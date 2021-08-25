25 Ağustos 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan transferde kanat harekatı! Abdullah Avcı Efecan Karaca'yı istedi

Abdullah Avcı o ismi istedi! Fırtına’dan kanat harekatı
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Giriş Tarihi: 25.08.2021

Transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, Süper Lig'e de 2'de 2 yaparak başladı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı son olarak Efecan Karaca'yı yönetimden istedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, TFF'nin yabancı oyuncu kuralı sonrası transferde yerliye yöneldi. Bu kapsamda ilk olarak deneyimli sol bek İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katan Fırtına'da transfer harekatı başladı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Şimdi de Aytemiz Alanyaspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak istiyor.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca sırasıyla Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyer ve Alanyaspor formaları giydi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibinin formasıyla çıktığı toplam 32 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

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