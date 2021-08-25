Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı ve Marek Hamsik Roma Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ve futbolculardan Marek Hamsik, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında oynayacakları Roma karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Roma'nın önemli bir avantajı olabilir ama bu detaylarla belirlenecek bir oyun" dedi. Hamsik ise, "Biz yarın sahaya çıktığımızda güzel değerlendirmeyi ve tur atlamayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ve yıldız oyunculardan Marek Hamsik, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında oynayacakları Roma maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Roma'yla oynadığımız maç, bu ligin üstündeydi. Detayların kazandığı ve kaybettiği bir maç oldu. Bunun tekrar bir analizini yaptık, Roma'nın önemli bir avantajı olabilir ama bu detaylarla belirlenecek bir oyun."

"Deplasman golü kuralının ortadan kalkmasını destekliyorum. Rekabet açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum."

MAREK HAMSIK: TUR ATLAMAYI UMUYORUZ

"İlk maç aslında iki takım için de zorlu geçti. İki takım da sonuna kadar zorladığı maç oldu. Roma korner atışı sonrasında kazandı. Maçı kaybetsekte, maçın sonunda taraftarlarımız bizi tribüne çağırdı. Roma maçında gösterdiğimiz bu performansla nasıl takım olduğumuzu gösteren işaret oldu. Biz yarın sahaya çıktığımızda güzel değerlendirmeyi ve tur atlamayı umut ediyoruz."

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