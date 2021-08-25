25 Ağustos 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Roma maçı kadrosu açıklandı!

Fırtına’nın Roma maçı kafilesi açıklandı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Roma ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

UEFA Konferans Ligi play off turunda 2-1'in rövanşında Roma'ya konuk olacak Trabzonspor, maç kafilesini açıkladı. Bordo-mavililerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, İtalyan rakibine karşı tam kadro sahada olacak.

İşte kamp kadrosu:

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