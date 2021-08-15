Transfer çalışmalarını tüm hızıyla yürüten ve bir stoper takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor, Simon Deli'nin pazarlıklar sırasında fiyat artırmasıyla nedeniyle Nicolas N'Koulou'ya yöneldi. Bordo mavililer, Torino'dan ayrılan 31 yaşındaki stoperle bir kez daha temas kurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

3 kulvarda uzun bir maratona girecek olan Bordo-Mavililer, Vitor Hugo ile Edgar Ie'nin arkasına kaliteli bir stoper almayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalar tam gaz devam ederken, gündeme Club Brugge forması giyen Simon Deli girmişti. Fildişili oyuncu ile yapılan pazarlıklar olumlu ilerlerken, bir anda menacerinin fiyat artırmasıyla görüşmelerden sonuç alınamadı.

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Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor da daha önceden temas kurulan listenin ikinci sırasındaki Nicolas N'Koulou'ya yöneldi. İtalyan ekibi Torino'nun serbest bıraktığı 31 yaşındaki savunmacıyla bir kez daha görüşüldü. Şu an için taraflar arasında bir anlaşmanın olmadığı öğrenilirken, Bordo-Mavili yönetimin en kısa sürede bir stopere imza attırmayı düşündüğü biliniyor.

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