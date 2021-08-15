17 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da hedef yeniden Nicolas N'Koulou!

Fırtına’da hedef yeniden N’Koulou!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.08.2021

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla yürüten ve bir stoper takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor, Simon Deli'nin pazarlıklar sırasında fiyat artırmasıyla nedeniyle Nicolas N'Koulou'ya yöneldi. Bordo mavililer, Torino'dan ayrılan 31 yaşındaki stoperle bir kez daha temas kurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

3 kulvarda uzun bir maratona girecek olan Bordo-Mavililer, Vitor Hugo ile Edgar Ie'nin arkasına kaliteli bir stoper almayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalar tam gaz devam ederken, gündeme Club Brugge forması giyen Simon Deli girmişti. Fildişili oyuncu ile yapılan pazarlıklar olumlu ilerlerken, bir anda menacerinin fiyat artırmasıyla görüşmelerden sonuç alınamadı.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor da daha önceden temas kurulan listenin ikinci sırasındaki Nicolas N'Koulou'ya yöneldi. İtalyan ekibi Torino'nun serbest bıraktığı 31 yaşındaki savunmacıyla bir kez daha görüşüldü. Şu an için taraflar arasında bir anlaşmanın olmadığı öğrenilirken, Bordo-Mavili yönetimin en kısa sürede bir stopere imza attırmayı düşündüğü biliniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı o noktaya dikkat çekti! Minimuma düşüreceğiz Avcı o noktaya dikkat çekti! "Minimuma düşüreceğiz"
Ağaoğlu’ndan Roma maçı yorumu! Zor bir maç ama... Ağaoğlu'ndan Roma maçı yorumu! "Zor bir maç ama..."
Fırtına Malatya’da farklı esti! Fırtına Malatya'da farklı esti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör