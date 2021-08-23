Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü Bologna ile her konuda anlaşmaya vardı.Bordo-mavili takım 28 yaşındaki Stefano Denswil'i bugün ilerleyen saatlerde Trabzon'a getirecek ve resmi sözleşme imzalanacak. (TS spor haberleri)