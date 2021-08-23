23 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Vitor Hugo hakkında çıkan haberleri yalanladı

Fırtına’da Hugo transferine sert tepki!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun takımdan ayrılacağına dair çıkan haberlerin ardından bordo-mavililer sosyal medya hesabıından bu konuyu yalanladı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor başarılı savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun ayrılık iddialarına dair açıklamada bulundu.

İŞTE O SÖZLER;

Futbolcumuz Vitor Hugo'nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica ederiz.
Fırtına'dan savunmaya takviye! Anlaşma sağlandı haberin devamı

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