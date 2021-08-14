14 Ağustos 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı mesaisi

Trabzonspor’da Yeni Malatyaspor maçı mesaisi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. (TS spor haberi)

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise salonda core, mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptı.

Sahada 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, pazar günü yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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