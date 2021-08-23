23 Ağustos 2021, Pazartesi

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Trabzonspor Stefano Denswil için Bologna ile anlaşmaya vardı | Son dakika transfer haberleri...

Fırtına’dan savunmaya takviye! Anlaşma sağlandı
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü Bologna ile her konuda anlaşmaya vardı.Bordo-mavili takım 28 yaşındaki Stefano Denswil'i bugün ilerleyen saatlerde Trabzon'a getirecek ve resmi sözleşme imzalanacak. (TS spor haberleri)

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bologna'dan Stefano Denswil ile imza aşamasına geldi.

Bordo mavili ekip, Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

STEFANO DENSWIL KİMDİR?

7 Mayıs 1993 tarihinde Hollanda'nın Zaandam kentinde dünyaya gelen Stefano Denswil 28 yaşındadır. Aslen Surinam asıllıdır. Futbola Hellas Sport'ta başladıktan sonra Ajax alt yapısına transfer oldu ve burada profesyonel imzasını attı. Amsterdam ekibinin tüm alt yaş takımlarında forma giydi. 2015 sezonunda Club Brugge'a transfer oldu.

Bonservisine 1.2 milyon euro ödendi. Gösterdiği performansla kendisini İtalya'da buldu. Bologna 6 milyon euro ödeyerek transferini tamamladı. Ardından yine Brugge ekibine kiralandı. Kariyerinde toplam 330 maça çıktı. 18 gol atıp, 9 da asist yaptı. Milli takım formasını ise 7 kez terletti. 2 Hollanda ligi, 3 Belçika ligi, 1 Belçika Kupası, 2 Belçika Süper Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası zaferi bulunmaktadır.

Fırtına'dan stopere dev takviye! Anlaşma tamam

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