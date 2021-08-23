23 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 2 - 1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına 2'de 2 yaptı!

Fırtına 2’de 2 yaptı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Sivasspor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak sezona 2'de 2 ile başlamış oldu. Fırtına'nın gollerini, penaltıdan Bakasetas ve Nwakaeme kaydetti. Yiğidoların tek sayısı ise Cofie'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele, Fırtına'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor'un golleri 15' Bakasetas (P), 47' Nwakaeme'den geldi. Sivasspor ise tek golünü 70' Cofie ile buldu.

SİVASSPOR PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan Sivasspor, 69. dakikada Gradel'in penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Yiğido'nun penaltısını, Uğurcan Çakır engelledi.

Bu sonuçla Trabzonspor, 6 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Sivasspor ise henüz puan alamadı ve 18. sırada yer aldı.

Trabzonspor gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

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