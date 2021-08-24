Süper Lig'de yeni sezona yaptığı transferlerle damga vuran Trabzonspor'da, çalışmalar devam ediyor. Bordo mavililer bir süredir gündeminde olan Stefano Wilfred Denswil'in transferini KAP'a bildirdi. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'dan bir KAP açıklaması daha geldi. Bordo mavilierden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU!

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

"Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."





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