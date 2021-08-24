Son dakika spor haberi: Transfer KAP'a bildirildi! Stefano Wilfred Denswil resmen Trabzonspor'da
Süper Lig'de yeni sezona yaptığı transferlerle damga vuran Trabzonspor'da, çalışmalar devam ediyor. Bordo mavililer bir süredir gündeminde olan Stefano Wilfred Denswil'in transferini KAP'a bildirdi. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'dan bir KAP açıklaması daha geldi. Bordo mavilierden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 (Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.
ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU!
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
"Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."
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