23 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Sivasspor karşısında Gervinho'nun golü ofsayta takıldı!

Gervinho’nun golü ofsayta takıldı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, maçın 57. dakikasında Gervinho ile golü buldu. Ancak karşılaşmanın hakemi ofsayt kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor'u evinde konuk ederken, 3. golü ofsayttan döndü.

Bordo mavililerin yıldızı Marek Hamsik, ceza sahası içerisine, Gervinho'ya kilit bir pas attı ve Gervinho'nun vuruşu golle sonuçlandı.

Pozisyon sonrası maçın hakemi 'ofsayt' dedi ve golü iptal etti.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Sivasspor maçında Uğurcan Çakır devleşti! İşte kurtardığı penaltı ve devamındaki pozisyon...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor - Sivasspor maçının özeti A Spor’da! Trabzonspor - Sivasspor maçının özeti A Spor'da!
Fırtına 2’de 2 yaptı! Fırtına 2'de 2 yaptı!
Uğurcan devleşti! Art arda kurtarışlar Uğurcan devleşti! Art arda kurtarışlar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör