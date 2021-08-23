Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, maçın 57. dakikasında Gervinho ile golü buldu. Ancak karşılaşmanın hakemi ofsayt kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor'u evinde konuk ederken, 3. golü ofsayttan döndü.

Bordo mavililerin yıldızı Marek Hamsik, ceza sahası içerisine, Gervinho'ya kilit bir pas attı ve Gervinho'nun vuruşu golle sonuçlandı.

Pozisyon sonrası maçın hakemi 'ofsayt' dedi ve golü iptal etti.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

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