14 Ağustos 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Andreas Cornelius hazır kıta!

Cornelius hazır kıta!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Trabzonspor'un, Parma'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcusu Andreas Cornelius, fizik olarak neredeyse hazır durumda. 28 yaşındaki golcü, teknik direktör Abdullah Avcı’nın forma vermesi halinde 16 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev alabilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor 'un 3.5 ay süren görüşmelerin ardından renklerine bağladığı Andreas Cornelius, oynamaya hazır... 28 yaşındaki santrforun lisans işlemleri tamamlanırken, TFF'nin listesinde adı yer alıyor. Günebakış'ın haberine göre, EURO 2020 sonrası kısa bir izin yapan ve ardından Parma'nın yeni sezon kampına katılan Cornelius, fizik olarak da neredeyse hazır durumda. Yıldız forvet, teknik direktör Abdullah Avcı'nın uygun görmesi halinde 16 Ağustos Pazartesi günkü Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyebilecek. İmza töreninde "Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diyen Cornelius, hocasından görev bekliyor.

PATLAMAYA HAZIR

Sözleşmesine kendi isteğiyle '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi eklenen Fırtına'nın yeni 'Vikingi' bu sezon Bordo- Mavili formayla patlama yapmak istiyor. Trabzonspor'un 4 yıllık kontrat imzaladığı Cornelius için kulübü Parma'ya da toplam 5.1 milyon Euro bonservis ödenecek.

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