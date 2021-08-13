14 Ağustos 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Alexander Sörloth'tan Trabzonspor'a tebrik!

Sörloth’tan Trabzonspor paylaşımı!
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Trabzonspor'da 1 sezon kiralık oynayan ve gol kralı olan Alexander Sörloth, bordo-mavililerin UEFA Konferans Ligi'nde Molde'yi geçmesinin ardından Fırtına'yı tebrik etti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3-3'ün rövanşında karşılaştığı Molde'yi seri penaltılar sonucu 5-4 yenerek adını play-off turuna yazdırdı. Bordo-mavililere turu getiren son penaltıyı Norveçli futbolcu Anders Trondsen gole çevirdi.

Karşılaşmayı yakından takip eden isimlerden biri de Fırtına'nın eski golcüsü Alexander Sörloth'tu... Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşı Trondsen'in kaydettiği son penaltının görüntülerini paylaşarak tur için eski takımını tebrik etti.

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