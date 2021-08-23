23 Ağustos 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Sivasspor maçında Uğurcan Çakır devleşti! İşte kurtardığı penaltı ve devamındaki pozisyon...

Uğurcan devleşti! Art arda kurtarışlar
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Maçın son bölümleri adeta nefesleri kesti. 69. dakikada Sivasspor'da penaltı vuruşunda Max Gradel topun başına geçti. Ancak bordo mavililerin başarılı file bekçisi penaltıyı kurtarmayı başardı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Maçın 69. dakikasında nefes kesen pozisyonlar peş peşe yaşandı. Önce penaltı vuruşunda topun başına geçen Max Gradel'in vuruşunda Uğurcan Çakır başarılı bir kurtarış yaptı. Penaltıdan dönen topta Gradel bir kez daha kaleyi düşündü ancak milli kaleci bir kez daha izin vermedi. Sonrasında bordo mavililerin ceza sahasında yaşanan karambolde Cofie topu ağlara göndermeye başardı.

İŞTE O ANLAR

(Fotoğraflar: beIN Sports)

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