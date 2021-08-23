23 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Sivasspor maçında Uğurcan Çakır devleşti! İşte kurtardığı penaltı ve devamındaki pozisyon...
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Maçın son bölümleri adeta nefesleri kesti. 69. dakikada Sivasspor'da penaltı vuruşunda Max Gradel topun başına geçti. Ancak bordo mavililerin başarılı file bekçisi penaltıyı kurtarmayı başardı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Maçın 69. dakikasında nefes kesen pozisyonlar peş peşe yaşandı. Önce penaltı vuruşunda topun başına geçen Max Gradel'in vuruşunda Uğurcan Çakır başarılı bir kurtarış yaptı. Penaltıdan dönen topta Gradel bir kez daha kaleyi düşündü ancak milli kaleci bir kez daha izin vermedi. Sonrasında bordo mavililerin ceza sahasında yaşanan karambolde Cofie topu ağlara göndermeye başardı.
İŞTE O ANLAR
(Fotoğraflar: beIN Sports)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası