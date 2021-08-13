Son dakika transfer haberi: Trabzonspor için Emre Mor iddiası!
Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan ve transferin zirve takımı Trabzonspor'un adı şimdi de Emre Mor ile anılıyor. Karadeniz temsilcisi, bir türlü beklenen sıçramayı gösteremeyen milli futbolcuyu kadrosuna katabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezonda 8+6 olarak uygulanacak yabancı sınırı sonrasında yerli isimlere de yönelen Trabzonspor 'un gündemine flaş bir isim girdi: Emre Mor... Celta Vigo'nun ayrılığına izin verdiği Milli futbolcuyla ilgilenen Bordo-Mavililer'in, 22 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre genç futbolcunun bir türlü beklenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yönetim ve teknik heyet transfere çekimser yaklaşsa da performansa dayalı bir sözleşmeyle bu riske girileceğini düşünüyor.
CÜZZİ RAKAM VERİLECEK
Bu nedenle Karadeniz ekibi, 1+3 yıllık bir kontratla yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. İlk sene için Emre'yle çok cüzzi bir rakamla anlaşmayı amaçlayan Trabzonspor, performansından memnun kaldığı taktirde genç futbolcunun maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini yenileyecek. Kariyerinde sıçrama yapmaya ihtiyacı olan 22 yaşındaki futbolcunun da Bordo-Mavililer'e sıcak bakabileceği konuşuluyor.
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