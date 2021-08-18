Valencia Uğurcan Çakır için yeni teklif sunacak! Trabzonspor...
Trabzonspor'da ve milli formayla gösterdiği performans sonrasında Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır için Valencia ilk teklifini yaptı. İspanyol temsilcisi 5+12 milyon Euro'luk teklif yaparken, bordo-mavililer bunu reddetti. Valencia kulübü bu teklifi yenileme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un ekibin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a İspanya'dan güçlü bir teklif gelmişti. Valencia Kulübü, 25 yaşındaki eldiven için Trabzonspor'a 5 milyon euro kiralama ve 12 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Ancak Karadeniz ekibinin yöneticileri, detaylarında problemler içeren bu teklifi kabul etmedi. Valencia, İspanya'daki vergi kurallarına takılmamak için zorunlu satın alma önerisinde bulunmadı. Fotomaç'ın haberine göre; 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun Uğurcan'ın 25 maç üzerinde oynaması ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde aktif edileceği belirtildi. Trabzonspor yöneticileri bu yüzden teklife "Hayır" yanıtını verdi. Valencia yeni teklif sunacak.
TALİPLERİ ARTIYOR
Uğurcan Çakır'a İspanya'dan sadece Valencia talip değil. Bir İspanyol ekibinin daha tecrübeli eldiveni istediği ve kısa süre içinde resmi teklifini bordo-mavili kulübe ileteceği öğrenildi.
ÇAKIR: YOLA DEVAM
Fırtına'da takım kaptanı Uğurcan Çakır maç sonu mutluydu. Başarılı eldiven "Ligin önemli deplasmanlarından birini farklı skorla geçtik. Çok uzun yoldayız. Destek çok önemli. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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